Una trattativa lunga e articolata ha portato all’acquisto di un nuovo attaccante, con un trasferimento da circa 90 milioni di euro. La trattativa non è iniziata ieri e non si è conclusa in pochi giorni, ma le recenti variazioni nei rapporti tra le parti hanno risvegliato le discussioni, riaccendendo l’interesse attorno alla operazione. Il calciatore è stato presentato tra le braccia di un allenatore durante un evento ufficiale.

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© Calcionews24.com - Il nuovo agente lo porta tra le braccia di Allegri: colpaccio da 90 per l’attacco

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