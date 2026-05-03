Il nostro territorio tra le aree possibili | è stata una doccia fredda

È stato annunciato che il nostro territorio rientra tra le aree considerate idonee per la posizione della discarica provinciale. La notizia ha suscitato sorpresa tra chi lavora nel settore agricolo, poiché tra i possibili siti c’è anche il terreno dove si trova la vigna che produce il vino cotto Occhio di Gallo. La decisione, comunicata di recente, riguarda le aree potenzialmente adatte a ospitare la struttura di smaltimento dei rifiuti.

"Scoprire che tra i siti idonei a ospitare la discarica provinciale c’è anche il nostro terreno, dove si trova la vigna con cui produciamo il vino cotto Occhio di Gallo, è stata una doccia fredda". A parlare è Emanuela Tiberi, titolare, insieme al figlio Daniele Fortuna, dell’azienda agricola Tiberi a Loro Piceno. "Metà dell’eventuale discarica dovrebbe sorgere sulla nostra terra – continua –. La notizia aveva iniziato a circolare un paio di anni fa. Ma tutti ci avevano tranquillizzato, per cui nel frattempo né noi né i residenti della zona ci siamo attrezzati con firme o con la costituzione del comitato. Adesso è tornato alla carica il fatto che il sito in contrada Salsaro Ete potrebbe essere tra i papabili per la discarica di appoggio al Cosmari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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