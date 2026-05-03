Il mese di aprile 2026 in Abruzzo è stato il sesto più caldo e il quarto più piovoso

Ad aprile 2026, nella regione Abruzzo, le temperature sono risultate superiori alla media del periodo 1991-2020, con un incremento medio di circa un grado. Inoltre, il mese si è classificato come il sesto più caldo degli ultimi anni, mentre le precipitazioni sono risultate più abbondanti del normale, posizionandosi al quarto posto tra i mesi di aprile più piovosi degli ultimi tempi.

Il mese di aprile appena passato nella regione Abruzzo ha avuto temperature più alte del riferimento climatologico 1991-2020, con anomalia media regionale di +1.5 gradi, e precipitazioni più abbondanti della media (+62%). Un sistema di alta pressione sull’Europa occidentale ha favorito condizioni.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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