L'attaccante torna a Castel Volturno e si allena a partire da domani, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. La sua presenza nel centro sportivo del Napoli è stata confermata, mentre i dettagli sulla situazione contrattuale e le eventuali decisioni future sono ancora da definire. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri del team, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo le prossime mosse.

"> Il ritorno di Lukaku a Castel Volturno apre scenari delicati in casa Napoli, tra tensioni interne e decisioni ancora tutte da prendere. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, l’attaccante belga è atteso per restare fino al termine della stagione, ma il nodo principale resta il rapporto con Conte, incrinato dopo le ultime vicende. Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, tra i due il gelo è evidente e sarà inevitabile un confronto diretto per provare a ricucire uno strappo profondo. Lukaku dovrà spiegare il suo comportamento, a partire dall’episodio del mancato rientro, che non è stato digerito né dal tecnico né dal club.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Lukaku torna e resta. Da domani si allena a Castel Volturno”

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