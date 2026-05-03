Il grazie di Gimbo Tamberi | La dedica dopo l’infortunio | fu il primo a credere in me

Il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, avvenuta ieri all’età di 59 anni. Tamberi ha dedicato alcune parole a Zanardi, sottolineando come fosse stato il primo a credere in lui dopo un infortunio. La notizia della morte di Zanardi ha suscitato commenti tra vari sportivi italiani, mentre si valutano le modalità del decesso.

Anche il campione anconetano di salto in alto Gianmarco Tamberi ha voluto dire addio ad Alex Zanardi, scomparso ieri all’età di 59 anni. Lo ha fatto con poche parole, cariche di affetto, condividendo sui social una foto che li ritrae insieme sorridenti e scrivendo: "Una delle persone più straordinarie che abbia mai avuto la fortuna di conoscere. Grazie ancora una volta per tutto Alex, non ti dimenticherò mai". Interpellato dal Resto del Carlino, Gimbo rafforza il concetto: "Non dimenticherò mai Alex. Dopo il mio infortunio del 2016 è stato il primo in assoluto a credere in me, anche prima che ci credessi io. Grazie Alex per tutto ciò che ci hai insegnato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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