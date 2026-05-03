Il giallo delle isole greche acquistate da Israele | cosa c’è di vero e di falso

Negli ultimi giorni, alcuni media turchi hanno diffuso notizie secondo cui alcune isole greche sarebbero state affittate a Israele, alimentando tensioni nella regione del Mediterraneo orientale. Queste voci sono state riprese da diversi canali di informazione, creando un certo clamore tra le parti coinvolte. Non ci sono ancora conferme ufficiali da fonti governative riguardo a questa presunta operazione. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono eventuali chiarimenti.

I media turchi diffondono voci secondo cui alcune isole greche sarebbero state date in affitto a Israele, aumentando il clima di tensione nel Mediterraneo orientale. Si tratta però di un caso di disinformazione geopolitica, una notizia priva di aggiornamenti reali che è stata riproposta e manipolata in un momento di estrema sensibilità per gli equilibri della regione. Così l’idea di una Cupola di Ferro immobiliare fatta di isolotti trasformati in basi civili per israeliani in fuga dai missili iraniani è tornata a circolare con forza. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani turchi filogovernativi, il piano per l’acquisizione di 40...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il “giallo” delle isole greche acquistate da Israele: cosa c’è di vero (e di falso) Notizie correlate Quali sono le isole greche da visitare nell’estate 2026 secondo gli esperti di viaggiVolete trascorrere l'estate 2026 in Grecia ma non sapete quale isola scegliere? Ecco quali sono i consigli degli esperti di viaggio famosi sui social. A dieci anni dall’accordo Ue-Turchia, in migliaia continuano a vivere sulle isole greche in condizioni disumanedi Christina Psarra, direttrice generale di Msf Grecia Dieci anni di accordo tra Unione Europea e Turchia possono riassumersi in un resoconto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Teheran, perderemo ogni freno se Usa e Israele attaccano le isole del Golfo(ANSA-AFP) - TEHERAN, 12 MAR - Il potente presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha avvertito che Teheran abbandonerà ogni moderazione se gli Stati Uniti e Israele ... notizie.tiscali.it Guerra in Libano, suonano le sirene in tutto Israele: razzi di Hezbollah. Il giallo dei negoziati a WashingtonAllerta antiaerea in tutto Israele nelle prime ore di oggi, compreso il centro commerciale di Tel Aviv e la città costiera meridionale di Ashdod, a seguito del lancio di razzi dal Libano. I continui ... affaritaliani.it