A dieci anni dall’accordo Ue-Turchia in migliaia continuano a vivere sulle isole greche in condizioni disumane

A dieci anni dalla firma dell’accordo tra l’Unione Europea e la Turchia, migliaia di migranti e rifugiati rimangono sulle isole greche, spesso in condizioni considerate disumane. Le persone coinvolte vivono in strutture sovraffollate e senza accesso adeguato a servizi essenziali. La situazione interessa molte di queste persone, che continuano a trovarsi in queste condizioni nonostante il passare del tempo.

di Christina Psarra, direttrice generale di Msf Grecia Dieci anni di accordo tra Unione Europea e Turchia possono riassumersi in un resoconto brutale: depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico, disturbi del sonno e pensieri suicidi tra le persone migranti intrappolate sulle isole greche. Nei campi sovraffollati, le condizioni igienico-sanitarie inadeguate contribuiscono alla diffusione di infezioni cutanee, malattie respiratorie e disturbi gastrointestinali. Spesso le malattie croniche non vengono diagnosticate né curate, e le donne incinte, con complicazioni legate alle mutilazioni genitali femminili, così come le vittime di violenza sessuale, restano senza assistenza medica per settimane o mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A dieci anni dall’accordo Ue-Turchia, in migliaia continuano a vivere sulle isole greche in condizioni disumane Articoli correlati Operai costretti a vivere in fabbrica in condizioni disumanePer l'ennesima volta, i controlli della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese con il supporto dell'unità cinofila "Cooper",... Rinchiuso per 20 anni in uno scantinato, salvato dalla polizia a Helsinki: “Era in condizioni disumane”Un 80enne è stato trovato in "condizioni disumane" in uno scantinato e soccorso dalla polizia di Helsinki, in Finlandia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a A dieci anni dall'accordo Ue Turchia in... Discussioni sull' argomento Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Per quale motivo in Turchia i tifosi cantano in spagnolo?; Cross: Maggi Argento in Staffetta a Cassino; Radici, a Venezia la 3° edizione del festival della Rotta Balcanica. Ritrovato in Turchia un villaggio di 10mila anni faNella provincia di Mardin (Turchia), all’estremo nord dell’Alta Mesopotamia, un team di ricercatori ha realizzato una scoperta affascinante: i resti di un insediamento noto come ?ika Rika 5 , datato t ... msn.com La Dolomiti Energia Trentino gioca una grandissima partita in Turchia ma nel finale la spunta il Besiktas. La meravigliosa @eurocup dei bianconeri termina a Istanbul #WeDieHard - facebook.com facebook #TG2000 - L’ #Iran non molla. #NATO schiera nuovi #patriot in #Turchia #18marzo #Teheran #Larijani #Israele #Hormuz #Trump #IranIsraelWar #IranWar #MedioOriente #Netanyahu #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com