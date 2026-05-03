Il nuovo film, sequel del noto titolo, è arrivato nelle sale cinematografiche il 29 aprile. La sua uscita ha attirato un grande interesse e ha coinvolto un vasto pubblico. La campagna promozionale ha visto un imponente sforzo di comunicazione, con numerosi eventi e iniziative legate alla presentazione del film. La produzione ha coinvolto un team di professionisti e ha richiesto diversi mesi di lavoro per la realizzazione.

L’attesa spasmodica è finita e questo «È tutto». O quasi. Per il ritorno dell’attesissimo sequel del Diavolo veste Prada, finalmente nei cinema dal 29 aprile, si è mossa una macchina da guerra mai vista. Un tour di presentazione dal Giappone a Città del Messico e una première a New York dove, se Anne Hathaway ha senza dubbio il migliore chirurgo estetico al mondo, per Meryl Streep, beh, le parole non bastano. Una visione in cappa rossa (comunque il diavolo non vestiva Prada sul red carpet) con lunghi guanti neri e occhiali scuri. L’attrice premio Oscar a 76 anni si gode un successo planetario. E il popolo social la osanna come fosse la Madonna della Macarena: «Immensa», «Stupenda e iconica», «La Regina è tornata», «Diva delle galassie», «Sono passati vent’anni e non è invecchiata di un solo giorno».🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il diavolo di Meryl è tornato

Il Diavolo veste Prada 2 Recensione: Miranda è tornata (ed è imperdibile)

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