Il Crocifisso di Varano è al centro di una leggenda che coinvolge anche una pioggia considerata miracolosa e la figura di Uria. La vicenda si tramanda attraverso testimonianze e racconti popolari, lasciando un segno nella memoria locale. La storia si arricchisce di dettagli e versioni diverse, che si sono tramandate nel tempo senza essere supportate da documenti ufficiali. La narrazione si sviluppa tra credenze e tradizioni orali, senza conferme storiche certe.

È del tutto pacifico che gli eventi passati si ricostruiscano sui documenti e su quei testimoni muti che sono le fonti. I fatti sono fatti e i documenti ne rappresentano l’attestazione. Quando i documenti e le fonti risultano scarsi, quando le tracce del passato sono rappresentate da pochi frammenti, è necessario adottare una differente forma di osservazione storica. Il sapere e le tradizioni popolari, il ricordo tramandato attraverso i miti e i racconti, la toponomastica, usi e costumi, il folklore in generale, possono tratteggiare un percorso storico altrettanto valido. È necessario, a volte, vestire più i panni dell’investigatore che dello storico nel senso classico del termine.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Crocifisso di Varano, la pioggia miracolosa e la leggenda di Uria

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