Il Como Gaming Club si è aggiudicato l'edizione 2026 della eSerie A durante il Comicon di Napoli. La squadra, guidata dal pro player Anders Vejrgang, ha superato in finale il Torino Fc. La competizione si è svolta nei giorni dell’evento, attirando molti appassionati di videogiochi e sport elettronici. La vittoria rappresenta un risultato importante per la formazione lariana, che ha battuto gli avversari in una partita decisiva.

È giunta al termine la sesta stagione della eSerie A Goleador: ad alzare la coppa e laurearsi Campione d’Italia 2026 è il Como Gaming Club, trascinato dalle giocate del Pro player Anders Vejrgang. Dopo un'edizione avvincente che ha visto i team eSports di 16 club della massima divisione di calcio italiana sfidarsi a colpi di pad su Ea Sports Fc 26, i lariani hanno conquistato l'ambito scudetto del campionato virtuale organizzato dalla Lega Calcio Serie A, in collaborazione con Infront Italy e King Esport. Quella appena conclusa è stata un'annata intensa, caratterizzata da un'intensa regular season invernale e culminata sotto le luci dell'Esports stage al Comicon Napoli 2026.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Como Gaming Club vince l'edizione 2026 della eSerie A al Comicon di Napoli

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