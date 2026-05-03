Il colore che cura | come l’arteterapia diventa linguaggio per ragazzi con BES e DSA
Un progetto di arteterapia sta offrendo ai giovani con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento un modo diverso di esprimersi. Attraverso l’uso del colore e del disegno, i ragazzi trovano un canale alternativo per comunicare e affrontare le proprie sfide, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita. L’iniziativa si svolge in un ambiente dedicato, dove il percorso creativo si accompagna a momenti di ascolto e supporto.
Esiste uno spazio, tra il foglio bianco e il colore, dove le difficoltà di apprendimento smettono di essere un ostacolo e diventano una possibilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Vorrei cambiare il colore mi date qualche idea Grazie - facebook.com facebook
sapevate che in realta questo è il vero colore di capelli di Adriana Voi come la preferite mora o bionda staff #gfvip x.com