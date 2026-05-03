Il clou con la premiazione previsto per il 17 maggio in occasione del match con il Verona Stadio sold out tutto pronto per i caroselli

Il 17 maggio si svolgerà la cerimonia di premiazione durante la partita casalinga contro il Verona. Lo stadio sarà tutto esaurito e si stanno organizzando i caroselli notturni in piazza Duomo, seguiti da un evento di festa previsto per la penultima giornata di campionato. La partita rappresenta il momento centrale di questa serie di iniziative.

Dai probabili “caroselli“ notturni in piazza Duomo alla vera festa, prevista nella penultima giornata di campionato in occasione della sfida casalinga con il Verona. L’ Inter si prepara a celebrare il suo ventunesimo scudetto dei 108 anni di storia già stasera a San Siro, ma seguiranno settimane piene di eventi, soprattutto dopo la finale di coppa Italia contro la Lazio in programma il 13 maggio all’Olimpico. Se dopo le 22.30 tutto dovesse andare come si spera, mentre la squadra brinderà in un evento privato, migliaia di supporter si riverseranno per strada. Molti partiranno proprio dallo stadio, dove ovviamente è previsto l’ennesimo “sold out“ stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il clou (con la premiazione) previsto per il 17 maggio in occasione del match con il Verona. Stadio “sold out“, tutto pronto per i caroselli Notizie correlate Milan Juve, si viaggia verso il sold out a San Siro. E prima del match in programma anche una premiazione. Di cosa si trattadi Francesco SpagnoloMilan Juve, lo stadio sarà vestito per le grandi occasioni vista anche l’importanza del match. Infortunio più grave del previsto, McTominay a rischio anche per il match con la RomaIl problema accusato da Scott McTominay durante la gara contro il Genoa sembra più grave del previsto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Escort per i calciatori, l'inchiesta arriva a Verona. Il pr agli arresti e la ragazza intercettata: Sono incinta di un giocatore dell'Hellas; Per l'Inter profumo di scudetto, il super clou è Milan-Juve; Dal 21 al 23 maggio, impossibile perdersi VERONAFIL EDIZIONE 142; Castelvecchio compie 100 anni: apertura straordinaria e capolavori inediti. Il clou (con la premiazione) previsto per il 17 maggio in occasione del match con il Verona. Stadio sold out, tutto pronto per i caroselliDai probabili caroselli notturni in piazza Duomo alla vera festa, prevista nella penultima giornata di campionato in occasione ... ilgiorno.it Hellas Verona-Lecce: la probabile formazione di CalcioLecceTornato a fare punti con la Fiorentina, il Lecce prosegue nella fase clou del proprio campionato andando a giocare sul campo del Verona. I giallorossi non vincono dalla sfida interna con la Cremonese ... calciolecce.it Il ponte che stai attraversando è stato pescato dal fondo del fiume. Non è una metafora. È quello che è successo al Ponte Pietra di Verona — e la storia è più assurda di quanto sembri. Il ponte ha 2.000 anni. I Romani lo costruirono nel I secolo a.C. sull'Adige, i - facebook.com facebook Rinnovo in arrivo con il #Verona per il ds Sean #Sogliano: pronto il prolungamento fino al 2029. L’Hellas ripartirà in B da lui. #calciomercato x.com