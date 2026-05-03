Il 12° uomo in campo è l’algoritmo | così i dati hanno conquistato il posto degli osservatori nel calcio

Nel 2003 in un hotel di lusso ad Amsterdam un giovane Zlatan Ibrahimovic, che ha da poco compiuto 22 anni e vuole fare il salto dall’Ajax al campionato più prestigioso del pianeta (all’epoca la Serie A), incontra Mino Raiola. L’uomo che da quel dì, e sino alla morte per cancro, vent’anni dopo, sarà l’agente e soprattutto un secondo padre per l’attaccante svedese. Lo stesso Zlatan ha ricordato in una recente intervista l’approccio: «Io ben vestito, col macchinone e un bell’orologio, Mino in calzoncini corti e maglietta». La giovane promessa si sente già un top e vuole trasferirsi in un grande club, perciò ha seguito il consiglio di un giornalista e contattato il procuratore italiano, che si presenta al meeting preparato: «Mino estrae dei fogli», riferisce il calciatore, «pieni di statistiche».🔗 Leggi su Panorama.it

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