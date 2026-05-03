I veterani tornano in corsia | la sfida per continuare a far nascere i bambini tra Licata e Canicattì

In alcuni ospedali tra Licata e Canicattì, i medici che avevano smesso di esercitare sono tornati in reparto. Si tratta di professionisti già in pensione o con lunga esperienza che hanno deciso di riprendere temporaneamente il lavoro clinico. La loro presenza si inserisce in un tentativo di sostenere le strutture sanitarie locali e di favorire la nascita di nuovi bambini nella zona.

Negli ospedali di Canicattì e Licata i camici bianchi tornano in corsia, ma sono quelli di professionisti che avevano già appeso lo stetoscopio al chiodo. A Canicattì riprendono servizio i ginecologi Uberto Falsina, Giuseppe Procaccianti e Patrizia Luigia Maria Costa. A Licata, invece, la squadra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: "Vendevano acqua non conforme al consumo umano": denunce, sequestri e sanzioni a Canicattì e Licata ATP 500: sfida tra giovani stelle e veterani a Barcellona e MonacoLe corti in terra battuta di Barcellona e Monaco sono pronte a ospitare gli ottavi di finale dell’ATP 500 questo mercoledì 15 aprile 2026.