I punti di forza del Picchio I bianconeri affilano le armi in attesa dell’ingresso ai playoff

I bianconeri del Picchio stanno preparando con attenzione le prossime sfide dei playoff. La squadra sta migliorando la condizione fisica e perfezionando le strategie di gioco. I giocatori si allenano intensamente sotto la guida dell’allenatore, con l’obiettivo di arrivare pronti alla fase decisiva della stagione. La formazione si concentra anche sulla fase difensiva e sull’efficacia in attacco, per affrontare al meglio le sfide che li aspettano.

Il Picchio di Tomei affila le proprie armi in vista degli imminenti playoff che consentiranno ai bianconeri di credere ancora nella possibilità di raggiungere quel sogno chiamato serie B, passando attraverso la terribile ed intensa serie di scontri che si consumerà nel corso di questo caldissimo mese. L’Ascoli prenderà parte agli spareggi entrando in scena come testa di serie il 17 maggio nel secondo turno della fase nazionale (quarti di finale) e nel farlo potrà farsi forte sul fatto di aver già dimostrato a tutti di che pasta è fatto. Tutto però sarà azzerato e di gara in gara gli uomini di Tomei dovranno riguadagnarsi tutto in quella scalata che terminerà con la doppia finalissima.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I punti di forza del Picchio. I bianconeri affilano le armi in attesa dell’ingresso ai playoff Notizie correlate Carrarese Il pari con la Juve Stabia dà fiducia. Ora si affilano le armi in vista della SampDopo il pari ’taumaturgico’ contro la Juve Stabia la Carrarese non ha avuto un attimo per fermarsi e già ieri è tornata sul pezzo per preparare la... Ascoli, sfida al San Marino per i playoff: la squadra rinata complica i conti, bianconeri a caccia di punti.L’Atletico Ascoli punta a ritrovare il successo domenica pomeriggio al “Del Duca”, ospitando il San Marino in una sfida cruciale per le ambizioni... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tomei: Dai Ascoli, adesso serve lucidità; I punti di forza del Picchio. I bianconeri affilano le armi in attesa dell’ingresso ai playoff; Ascoli, Tomei: Dobbiamo essere lucidi e concentrati e pensare solo alla gara con il Campobasso. I punti di forza del Picchio. I bianconeri affilano le armi in attesa dell’ingresso ai playoffIl Picchio di Tomei affila le proprie armi in vista degli imminenti playoff che consentiranno ai bianconeri di credere ancora nella possibilità di raggiungere quel sogno chiamato serie B, passando att ... ilrestodelcarlino.it Questa mattina, al Picchio Village, gli attaccanti bianconeri Simone D’Uffizi e Simone Corazza sono stati premiati dall’Associazione Italiana Calciatori come MVP rispettivamente dei mesi di febbraio e marzo. A consegnare i riconoscimenti è stato Andrea Fium - facebook.com facebook