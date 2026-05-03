In alcune intercettazioni, i membri di un centro sociale di Torino discutono di come affrontare le forze dell'ordine. Si sentono dire che la polizia non reagisce violentemente e che, per provocarla, devono essere loro a scatenare le tensioni. I capi del centro sociale affermano che le forze dell'ordine non vogliono usare la forza, perché rischierebbero di perdere il lavoro, e che spetta a loro trovare il modo di provocare.

«Non hai capito che non vogliono fare un cazzo? Siamo noi che dobbiamo fare. siamo noi. non sono loro. l’ultima delle idee loro è darci una manganellata hai capito?». È il 22 giugno del 2020 e Giorgio Rossetto, capo carismatico del centro sociale Askatasuna, parla con un altro militante. Stanno discutendo della lotta No Tav e della mobilitazione che si prepara per l’estate. In particolare, in quei giorni i ragionamenti degli antagonisti si concentrano sulla occupazione del presidio dei Mulini, un’area a ridosso del nuovo cantiere Tav. L’obiettivo è chiarissimo: vogliono farsi sgomberare, e se possibile provocare una reazione dura da parte delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I capi di Askatasuna: «La polizia non ci picchia: dobbiamo provocarla noi»

Sgombero Askatasuna: la polizia spara con gli idranti contro il presidio

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