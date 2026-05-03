I biancorossi affronteranno l’ultima gara stagionale a Chieti, dove hanno bisogno di almeno un punto per evitare la retrocessione. La Maceratese, invece, può raggiungere la salvezza con una semplice parità nella partita di ritorno. La sfida si svolgerà in casa del Chieti, che dovrà affrontare il playout. La gara si presenta come un incontro decisivo per entrambe le squadre, senza altre possibilità di errore.

Con un punto la Maceratese è salva e il Chieti gioca il playout in casa. Ma non c’è mai da dare nulla per scontato perché le insidie sono sempre dietro l’angolo e c’è da far percepire il pericolo agli abruzzesi, La Maceratese è attesa dalla partita più importante e difficile per assicurarsi la salvezza messa a rischio dai passi falsi casalinghi negli scontri diretti con Termoli e, soprattutto, con Sora. I biancorossi sono chiamati a una prestazione impeccabile a casa di una formazione data spacciata per i molteplici problemi societari che, invece, si è compattata nelle difficoltà. Non solo, gli abruzzesi sono in una buona condizione come testimoniano i recenti risultati e rafforzati nello spirito dalla sentenza del Tribunale federale che non ha tolto nessun punto nonostante gli stipendi non pagati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I biancorossi a Chieti per l’ultimo passo. Maceratese, basta un punto per la salvezza

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