In una partita che ha visto il Napoli ottenere un pareggio, si sono alternati momenti di grande intensità e altri meno convincenti. La prima ora di gioco si è svolta con diverse occasioni da entrambe le parti, creando un equilibrio che ha mantenuto alta la tensione sul risultato. Tra i protagonisti, si è parlato anche di un possibile intervento sul mercato per rinforzare l'attacco.

Cesare – Caro Guido utile pareggio del Napoli in una partita dalle due facce. Prima ora di gioco dominata dai lariani con due occasionissime da gol nel primo tempo, sventate da due miracoli di Rrahamani prima e Milinkovic-Savic poi, ed il Napoli inguardabile, arroccato in difesa come una provinciale in lotta per la retrocessione e senza fare un tiro in porta. L’ultima mezz’ora è stata più equilibrata con gli azzurri che hanno preso un po’ di campo e hanno sfiorato il gol con Mc Tominay ed un gran palo di Politano. De Bruyne inguardabile. Guido – Caro Cesare è stato il solito Napoli di tante partite. In particolare il Napoli già visto con il Parma e la Lazio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund è un centravanti da Napoli?

Rasmus Højlund is Cooking at Napoli

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Temi più discussi: Hojlund azzurro: questo è un film; Hojlund in dubbio per Napoli-Cremonese: titolare o no? Giovane o De Bruyne, chi gioca al suo posto in caso di forfait per infortunio; Hojlund sarà riscattato dal Napoli e in Inghilterra sono felici, per il Telegraph è tra gli scarti dello United Ha 23 anni, è ancora considerato tra i giovani, ma quest'anno ha segnato solo contro Milan e Juventus tra le big della Serie A. Il Napoli dovrà valutare la po; Napoli, Hojlund e il gol non assegnato: protesta social.

Hojlund da film: una tv danese è a Napoli per un documentario sul suo rapporto con la cittàNon solo gol e prestazioni: Rasmus Hojlund è diventato un simbolo anche fuori dal campo. Il centravanti del Napoli è infatti al centro di un documentario che la tv danese sta ... tuttonapoli.net

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Notas de #ComoNapoli 0-0: Milinkovic-Savic 7 Beukema 6,5 Buongiorno 6,5 Rrahmani 6,5 Gutiérrez 6 Lobotka 5,5 McTominay 5,5 Politano 5,5 De Bruyne 5 Alisson Santos 5,5 Hojlund 5 Anguissa 6 Spinazzola sv Conte 5 @SerieA #ForzaNapoliSem x.com