GUIDA TV 3 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la guida TV per la sera del 3 maggio 2026, con programmi provenienti da Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti. Tra gli appuntamenti in prima serata ci sono uno speciale del Tg1 su Rai1 e una serie televisiva su Rai2. La programmazione comprende anche film, approfondimenti e rubriche, offrendo diverse opzioni per gli spettatori che vogliono scoprire cosa trasmettono le reti nazionali e satellitari.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:45 23:10 Roberta Valente: Notaia in Sorrento 1ªTv Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 N.C.I.S. 1ªTv La Nuova DS Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 23:15 Report Inimitabili Inchieste Doc. Rete 4 21:35 00:55 Fuori dal Coro Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan Talk Show Film Canale 5 21:50 00:20 Racconto di una Notte 1ªTv Pressing: Nel Cuore dello Sport Serie Tv Talk Show Italia 1 21:25 00:15 Zelig On Come Ammazzare il Capo. e Vivere Felici Show Film La7 22:00 23:00 House of Trump: Il Maga Complotto Sesso e Potere: Wag the Dog Doc.🔗 Leggi su Bubinoblog

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