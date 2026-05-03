Una controversia è scoppiata dopo che si è scoperto che un’intelligenza artificiale ha utilizzato un noto fumetto senza autorizzazione per creare una nuova immagine. La vicenda solleva domande su come le opere d’arte possano essere impiegate dai sistemi automatizzati senza il consenso degli autori. Nel frattempo, si indaga su chi abbia dato il via libera all’uso di un’immagine raffigurante un cane tra le fiamme in un contesto urbano.

? Cosa scoprirai Come può un'IA usare un fumetto senza chiedere il permesso?. Chi ha autorizzato l'uso del cane tra le fiamme in metropolitana?. Perché l'autore ha suggerito di vandalizzare i manifesti pubblicitari?. Quali precedenti legali potrebbero influenzare la causa tra Green e Artisan?.? In Breve Artisan ha programmato un incontro verbale con l'autore KC Green.. CEO Jaspar Carmichael-Jack aveva precedentemente promosso l'automazione dei lavoratori umani.. Il caso richiama la battaglia legale di Matt Furie per Pepe the Frog.. Il fumetto originale Gunshow è stato creato dall'artista nel 2013.. KC Green contesta l’utilizzo della sua opera iconica da parte della startup Artisan, che avrebbe inserito il celebre cane tra le fiamme in una campagna pubblicitaria per promuovere un assistente digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Green: l’IA ha rubato la mia opera, polemica per il fumetto iconico

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