Grande Fratello VIP Marco pronto ad abbandonare? Il motivo

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Marco Berry potrebbe lasciare il Grande Fratello VIP. La voce si è diffusa sui social e tra gli spettatori, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dell’ex conduttore o degli organizzatori del programma. La sua permanenza nella casa sembra essere in discussione, anche se nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Grande Fratello VIP, Marco Berry pronto ad abbandonare il reality show? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Grande Fratello VIP, Marco Berry pronto ad abbandonare il programma più amata e seguito dagli italiani? Leggi anche Helena Prestes ha lasciato momentaneamente l’Italia tra progetti, ritrovamenti e nuove emozioni Dopo la discussione avvenuta in casa tra Francesca e Marco, il coinquilino avrebbe detto: “lo me ne vado, non sto qui a farmi dare del violento. Hanno detto che faccio paura alle donne e che sono aggressivo”. La Elia parlando con la Manzini ha replicato: “Tu nel dirgli che è violento e che hai avuto paura, lo distruggi. Sai cosa significa dire questo a un uomo? Puoi dire che è stato irascibile, che ha esagerato, ma non che è stato violento.🔗 Leggi su 361magazine.com

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PRONTO A SCAPPARE IN DIRETTA! Il piano crudele di Elia e Mussolini contro Nicolo GF VIP in onda

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