Nel reality show Grande Fratello Vip, si è verificata una discussione tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. La situazione si è intensificata nelle ultime ore, portando a uno scontro tra i due concorrenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle parole o le accuse rivolte durante il confronto. La vicenda ha attirato l’attenzione degli spettatori, contribuendo ad alimentare il clima teso del programma.

Il clima all'interno del Grande fratello vip si fa sempre più acceso. In queste ore è nata una nuova lite tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Tutto è iniziato a causa dell'ex deputata europarlamentare che ha chiesto al mago e Antonella Elia di lasciare aperta la porta della camera. La richiesta è stata respinta dai due ex gieffini i quali hanno dato vita ad una discussione con Alessandra Mussolini. Una volta soli, Marco Berry e Antonella Elia hanno iniziato a denigrare la concorrente del Grande fratello vip. In un video apparso nell'hashtag ufficiale del programma su X si sente il mago dichiarare le seguenti parole: "è poi puzza, non solo esternamente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Marco Berry denigra Alessandra Mussolini: cosa ha detto

Notizie correlate

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, il confronto tra Alessandra Mussolini e Marco Berry | Video Mediaset

Leggi anche: Grande Fratello Vip, scontro durissimo tra Marco Berry e Alessandra Mussolini: intervengono anche le opinioniste

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Il disappunto di Francesca sulle parole di Marco Video; Grande Fratello Vip, dopo la sfuriata di Marco Berry, la Casa si spacca; GF Vip, esplode la lite tra Francesca e Marco: caos in casa e intervento del confessionale; Grande Fratello VIP: L'atteggiamento sostenuto di Francesca e le scuse di Marco Video.

Grande fratello vip, Marco Berry denigra Alessandra Mussolini: cosa ha dettoIl clima all'interno del Grande fratello vip si fa sempre più acceso. In queste ore è nata una nuova lite tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Tutto è ... ilsipontino.net

Grande Fratello Vip, Marco Berry vuole abbandonare: Non sto qui a farmi dare del violentoMarco Berry ha minacciato il ritiro dopo che Francesca Manzini e Alessandra Mussolini gli hanno dato del violento al Grande Fratello Vip. mondotv24.it

Scontri accesi nella casa del Grande Fratello Vip: interviene la regia Nelle ultime ore, la convivenza nella casa di Cinecittà è diventata particolarmente tesa. Marco Berry e Francesca Manzini sono protagonisti di un forte litigio che ha lasciato tutti senza parol - facebook.com facebook