Gli studenti cervesi in viaggio-studio alle Nazioni Unite | Un' esperienza incredibile

Un gruppo di studenti di un liceo e di un istituto professionale di Cervia ha partecipato, dal 25 al 31 marzo, all’iniziativa “Change the World Model United Nations” a New York. La delegazione ha vissuto in prima persona l’esperienza di un viaggio-studio alle Nazioni Unite, coinvolgendo studenti di diverse provenienze in un’attività che simula il lavoro dell’assemblea delle Nazioni Unite. L’evento ha rappresentato un’opportunità di confronto e approfondimento sulle tematiche internazionali.

Una delegazione di studenti dell’istituto superiore “Tonino Guerra” di Cervia, comprendente gli indirizzi del professionale alberghiero e del liceo linguistico, ha partecipato, dal 25 al 31 marzo, al progetto “Change the world model United Nations”, vivendo nel cuore di New York un’esperienza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate A New York: 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni UniteIn un momento storico in cui le istituzioni internazionali sono spesso scavalcate e il multilateralismo messo sotto accusa, è stato inaugurato oggi,...