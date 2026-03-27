A New York | 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni Unite

A New York, per quattro giorni, migliaia di studenti provenienti da oltre 140 Paesi, inclusi quasi 2.000 italiani, hanno partecipato a un evento dedicato alle Nazioni Unite. Durante l'iniziativa, i giovani hanno preso parte a simulazioni e attività che coinvolgono temi internazionali e diplomatici, con l’obiettivo di approfondire conoscenze e competenze in ambito globale. L'evento si è svolto in diverse location della città e ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie istituzioni.

In un momento storico in cui le istituzioni internazionali sono spesso scavalcate e il multilateralismo messo sotto accusa, è stato inaugurato oggi, nella sede del Palazzo di Vetro dell’Onu, a New York, il Change the World Model United Nations (CWMUN), il più grande forum internazionale giovanile in cui oltre 4mila studenti provenienti da più di 140 Paesi (circa 2mila gli italiani provenienti da Lazio, Lombardia, Puglia, Marche, Sicilia, Toscana, Calabria, Sardegna, Veneto e Campania) si confrontano sui grandi temi della politica globale, simulando il funzionamento delle Nazioni Unite e dialogano con leader internazionali, diplomatici, imprenditori, giornalisti e protagonisti del mondo dello sport. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - A New York: 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni Unite Articoli correlati Da Bologna alle Nazioni Unite. Vola la Fiera del libro per ragazziMancano due mesi alla 63 edizione della Bologna Children’s Bookfair, dal 13 al 16 aprile, ma la fiera più briosa del calendario bolognese fa sempre... Contenuti e approfondimenti su New York Temi più discussi: A New York: 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni Unite; L'Onu ospita 4mila studenti a New York, lo sport come vettore di pace; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: A NEW YORK: 4MILA STUDENTI RIDANNO VITA ALLE NAZIONI UNITE; Lo sport come strumento di dialogo e pace: a New York la tre giorni del CWMUN. A New York 4mila studenti al forum Onu: lo sport motore di pace e dialogoOltre 4mila giovani da 140 Paesi all'Onu di New York: lo sport protagonista per la pace con Tardelli e Shevchenko ... it.blastingnews.com A New York: 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni UnitePer quattro giorni, migliaia di studenti da oltre 140 Paesi (di cui quasi 2mila italiani) simuleranno le attività di negoziazione dei diplomatici, con focus su crisi globali, IA e sport come vettore d ... msn.com New York #NotturniDiCittà in arte #LungoStradeSecondarie su #VentagliDiParole x.com New York, 1946. Diventare genitori è sempre un'emozione immensa. Un uomo viene immortalato non appena viene a conoscenza di essere diventato padre di ben tre gemelli. All'epoca ancora non esisteva l'ecografia e ogni parto era una vera sorpresa! Augu - facebook.com facebook