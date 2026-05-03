Gli agenti lo controllano la situazione dengenera fino all' aggressione

Durante un normale servizio di controllo nel quartiere, gli agenti hanno fermato un uomo in via Cesare Rosaroll per verificare i documenti. La situazione è degenerata quando, durante l’interazione, si è verificata un’aggressione. Gli agenti hanno reagito prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e il trasferimento dell’uomo in commissariato.