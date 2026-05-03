Gli agenti lo controllano la situazione dengenera fino all' aggressione
Durante un normale servizio di controllo nel quartiere, gli agenti hanno fermato un uomo in via Cesare Rosaroll per verificare i documenti. La situazione è degenerata quando, durante l’interazione, si è verificata un’aggressione. Gli agenti hanno reagito prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e il trasferimento dell’uomo in commissariato.
Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo in via Cesare Rosaroll per procedere all’identificazione. Nel corso delle operazioni il 29enne ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo contro i poliziotti.La situazione è.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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