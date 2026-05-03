Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, un momento dedicato a riflettere sul ruolo dei giornalisti e sulla tutela della libertà di informazione. Questa ricorrenza non è solo una data da segnare sul calendario, ma un’occasione per ricordare le sfide quotidiane di chi lavora nel settore. La giornata sottolinea anche le situazioni in cui la libertà di stampa viene messa alla prova, spesso con rischi concreti.

Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: la libertà che resiste, anche quando fa paura. La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa non è una ricorrenza da calendario. È un giorno che misura la salute democratica del mondo, ricordando che informare non è mai un gesto neutro. In molti Paesi, e talvolta anche nelle democrazie mature, raccontare la verità significa esporsi, diventare un bersaglio, pagare un prezzo personale altissimo. Ogni anno, mentre si ribadiscono i principi del pluralismo e della trasparenza, l’elenco dei giornalisti uccisi, minacciati o costretti al silenzio continua ad allungarsi. La libertà di stampa non è un diritto astratto: è un esercizio quotidiano che richiede coraggio, responsabilità, protezione.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: il coraggio vivo

10 Money Rules That Will Upgrade Your Net Worth in the Next 10 Months

Notizie correlate

Comunicato Stampa: Sabato 28 febbraio: Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle malattie rareOggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV) ha introdotto la Giornata...

Viola Menichetti tra i nuovi Alfieri della Repubblica, il papà: “Sono vivo grazie al suo coraggio. È molto emozionata per il riconoscimento”Milano, 11 aprile 2026 – “Mia figlia Viola con il suo coraggio e la sua prontezza d'animo mi ha salvato la vita”.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giornata internazionale per la libertà di stampa, 3 maggio 2026: Costruire un Futuro di Pace; Giornata mondiale della libertà di stampa; Giornata mondiale della libertà di stampa, l’appello dell’Ifj: Insieme per l'informazione! - FNSI; Unesco, a Lusaka conferenza globale per Giornata mondiale libertà di stampa.

Domenica 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampaLa Giornata mondiale della libertà di stampa è una ricorrenza internazionale di grande importanza civile e democratica, dedicata alla tutela di uno dei diritti fondamentali di ogni società libera: la ... ladigetto.it

Giornata mondiale della libertà di stampa, Rapporto Unesco: 128 i giornalisti uccisi nel 2025In coincidenza la ricorrenza in ricordo di chi ha perso la vita a causa dello svolgimento della professione giornalistica, istituita dal disegno di legge approvato all'unanimità dall'aula del Senato, ... rainews.it

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, i nostri piccoli di seconda Primaria hanno voluto dare il loro contributo ... - facebook.com facebook