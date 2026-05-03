Durante le qualifiche del GP di Miami, il pilota ha ottenuto il quinto tempo, esprimendo delusione per il risultato. Ha comunque rivolto i complimenti a un altro pilota per la sua prestazione. La sessione si è svolta con vari cambi di posizione, ma nessuno è riuscito a migliorarsi oltre quella posizione. La griglia di partenza si definirà sulla base di questi tempi, in attesa della gara di domenica.

George Russell non è andato oltre la quinta posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana. Dopo la quarta moneta raccolta nella Sprint, il britannico non ha trovato il guizzo giusto per incidere, al contrario del compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, poleman per la terza volta consecutiva. Precisamente il pilota in forza alla Mercedes si è dovuto accontentare di un ritardo di +0.399 rispetto al giovane bolognese, il quale ha poi preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc. Una volta approdato in zona mista, il nativo di King’s Lynn ha analizzato quanto fatto: “ È un sentimento misto, per essere onesto – ha detto Russell – Prima di tutto, complimenti a Kimi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell: “Deluso dal quinto posto, complimenti ad Antonelli”

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