A Genova sono stati pubblicati i dati sulle spiagge e sulla qualità delle acque. La mappa indica le aree dove si può fare il bagno e quelle dove è vietato, con diverse colorazioni per rappresentare i vari livelli di qualità dell'acqua. Alcune zone sono state classificate come adatte alla balneazione, mentre altre presentano divieti temporanei o permanenti. I dati aggiornati riguardano la classificazione delle acque e le restrizioni in vigore nelle diverse zone della città.

? Cosa scoprirai Dove si trovano le spiagge dove il bagno è vietato?. Quali zone di Genova hanno l'acqua classificata come eccellente?. Perché i bagnanti di Priaruggia devono aspettare ancora un mese?. Cosa causa la scarsa salubrità in alcuni tratti di Boccadasse?.? In Breve Arpal monitora la costa con campionamenti tra 1 aprile e 30 settembre.. 29 zone su 42 presentano livelli di qualità dell'acqua eccellenti.. Balneazione sospesa a Santa Chiara, Vernazzola e tra via Gianelli e via Flecchia.. Apertura stagione differita di un mese per il quartiere di Priaruggia.. La sindaca Silvia Salis ha firmato l’ordinanza che definisce la mappa balneare di Genova, aprendo ufficialmente la stagione per il litorale cittadino in questo primo maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, via libera alle spiagge: ecco la mappa dei colori e i divieti

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