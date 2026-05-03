In Italia, il settore dell’intelligenza artificiale presenta un divario di genere significativo, con circa il 70% dei programmatori uomini. Questa situazione si riflette anche nelle iniziative educative e culturali, come gli spettacoli teatrali rivolti alle scuole e ai festival dedicati alla scienza, che cercano di sensibilizzare sul tema. I dati evidenziano come la rappresentanza femminile nel campo delle tecnologie digitali sia ancora limitata, nonostante gli sforzi per promuoverne la partecipazione.

Dopo gli spettacoli teatrali portati nelle scuole e nei festival dal titolo ‘La scienza che a scuola non ci hanno raccontato’, dedicati alla storia di grandi donne scienziate che hanno contribuito al progresso scientifico ma che sono state oscurate, le divulgatrici della community GenS – Generazione Stem – fatta di ragazze appassionate di materie scientifiche, denunciano l’urgenza di colmare il divario di genere nel campo dello sviluppo di software per l’intelligenza artificiale che si dimostra infarcita di pregiudizi e bias di genere. Per colmare il divario servono scelte di parità e anche più donne laureate nelle materie ‘stem’ (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica): in Italia sono il 18% rispetto ad una media europea del 26%.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

IA e lavoro: il boom dei programmatori si dimezza dopo ChatGPT? Cosa sapere La crescita dei programmatori negli USA cala del 3% dopo il debutto di ChatGPT.

Pulsar e il peso del gender gap nelle Stem: «Le iscritte sono in crescita, ma serve raccontare modelli di successo»Durante il festival Pulsar, c’è stato un dibattito animato da un’unica domanda: da dove nascono le differenze di genere che ancora oggi vedono le...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 'Generazione Stem', gap di genere per l'IA, il 70% dei programmatori sono uomini; Generazione STEM, il progetto che incoraggia e normalizza le donne nelle STEM; IA e gap STEM: perché il 70% maschile nello sviluppo pesa su lavoro, scuola e bias.

'Generazione Stem', gap di genere per l'IA, il 70% dei programmatori sono uomini(di Agnese Ferrara) (ANSA) - ROMA, 02 MAG - Dopo gli spettacoli teatrali portati nelle scuole e nei festival dal titolo 'La scienza che a scuola non ci hanno raccontato', dedicati alla storia di grand ... msn.com

Generazione Stem: Così ispiriamo le future scienziateTrovare profili STEM (acronimo che sta ad indicare la galassia delle discipline scientifico-tecnologiche) è sempre più complicato. Lo dicono i numeri: stando agli ultimi dati dell’Osservatorio delle ... quotidiano.net

'Generazione Stem', gap di genere per l'IA, il 70% dei programmatori sono uomini x.com

'Generazione Stem', gap di genere per l'IA, il 70% dei programmatori sono uomini - Notizie (di Agnese Ferrara) Dopo gli spettacoli teatrali portati nelle scuole e nei festival dal titolo 'La scienza che a scuola non ci hanno raccontato', dedicati alla storia di grandi - facebook.com facebook