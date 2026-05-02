A Gaza i ratti entrano nelle tende e mordono i neonati | Prima i missili ora i topi escono da terra

A Gaza, la situazione igienico-sanitaria si aggrava a causa della distruzione delle infrastrutture. Testimoni riferiscono che i ratti entrano nelle tende e mordono i neonati, segnalando un deterioramento delle condizioni di vita. Secondo un rapporto di Medici Senza Frontiere, circa il 90% delle strutture idriche è stato distrutto, lasciando la popolazione senza accesso a acqua potabile e trasformando questa risorsa in un'arma di guerra.

Le testimonianze da Gaza, dove la situazione igienico-sanitaria è al collasso. L'ultimo rapporto di Medici Senza Frontiere denuncia la "scarsità idrica ingegnerizzata": quasi il 90% delle infrastrutture è distrutto e l'acqua è un'arma di guerra per umiliare e annientare un intero popolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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