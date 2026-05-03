Gatto in ospedale al Meyer la scommessa sul ‘teorema di Pitagora’

Un episodio insolito si è verificato presso l'ospedale pediatrico Meyer, dove un gatto è stato portato nei reparti. La presenza dell'animale ha attirato l'attenzione di medici e visitatori, sollevando domande sul ruolo degli animali domestici in ambienti sanitari. La discussione si concentra sulla differenza tra cani e gatti in termini di impatto sulla salute e sul benessere delle persone, senza tralasciare aspetti pratici e regolamentari.

Meglio il cane o il gatto in termini di benessere e salute umana? Nell’Italia degli amanti degli animali questo è un quesito divisivo, ma forse non tutti sanno che il felino di casa – meno celebre sul fronte della pet therapy – favorisce il contatto fisico, “creando situazioni di cure e di accudimento emotivamente intense, con la possibilità di instaurare una relazione fisica stretta, con effetti rassicuranti per il benessere emotivo “. A illustrare i benefici del gatto in ospedale sono i sanitari del Meyer di Firenze, primo centro sanitario pubblico ad aver introdotto in Italia gli interventi assistiti con gli animal i, inserendoli all’interno del protocollo sanitario e conferendo loro la dignità di una vera e propria terapia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gatto in ospedale, al Meyer la scommessa sul ‘teorema di Pitagora’ Notizie correlate Al Meyer di Firenze arriva la pet therapy col gatto PitagoraAGI - È un gatto rosso, affettuosissimo, coccolone ed è un generoso dispensatore di fusa. Meyer: arriva Pitagora, il gatto che cura i giovani pazienti? Cosa scoprirai Come può un gatto stimolare la memoria dei pazienti psichiatrici? Chi coordina gli incontri tra Pitagora e i giovani ricoverati?... Altri aggiornamenti Temi più discussi: All’ospedale Meyer arriva Pitagora, il primo gatto in corsia per la pet therapy; Pitagora, il primo gatto al lavoro nel reparto di psichiatria dell'ospedale Meyer di Firenze; Pitagora, il gatto da pet therapy al Meyer di Firenze: la prima volta in Psichiatria dei più giovani; Firenze, un gatto per la prima volta al pediatrico Meyer: pet therapy in Psichiatria con Pitagora. Gatto in corsia al Meyer di Firenze: Pitagora è assunto per la 'pet therapy in psichiatria infantile'Missione gatto: è quella che l’ospedale pediatrico fiorentino Meyer compie oggi sabato 2 maggio, per la prima volta, consentendo a un paffuto felino rosso, Pitagora, la sua entrata trionfale in ospeda ... tg.la7.it Il gatto Pitagora fa le fusa al MeyerFIRENZE: Rosso, affettuoso e coccolone, è il primo felino da pet therapy a varcare la soglia dell'ospedale pediatrico fiorentino ... toscanamedianews.it In mezzo ai bombardamenti, un cane e un gatto restano bloccati in prima linea. Per salvarli, i soldati scelgono una strada insolita: affidarli al volo di un drone. Un viaggio sospeso sopra il fronte lungo dieci chilometri, mentre sotto continuava il fuoco incrociato. - facebook.com facebook Ma Amade' è un gatto veramente speciale e voi due avete un rapporto meraviglioso x.com