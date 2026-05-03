L’allenatore ha annunciato che ci saranno due giocatori pronti a rientrare in vista della prossima partita contro la Fiorentina. Ha anche commentato la posizione della squadra in classifica, sottolineando che la presenza in corsa con la Juventus è dovuta a specifici fattori. La squadra si prepara quindi ad affrontare l’impegno, con alcuni rientri importanti e l’obiettivo di mantenere il ritmo.

Gasperini: «Due rientri con la Fiorentina. Se siamo ancora in corsa con la Juve è merito di.». Le dichiarazioni in conferenza stampa. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata RIENTRI – « Koné è recuperato, Dybala lo aveva già fatto. Questa settimana è andata meglio: sono entrambi a disposizione ». PROPRIETA’ – « La presenza della proprietà è un segnale. Magari ricomincia a muoversi qualcosa anche in vista del futuro. Dialogo con la proprietà? Mi auguro di sì. Io sono concentrato sul campo, poi quando sarà il momento si parlerà e sicuramente dovrò essere il più chiaro possibile ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Temi più discussi: Roma, neanche Mourinho aveva il potere che ha Gasperini. Ora sta a lui...; Ranieri? Io non ho fatto nulla, il comunicato evidenzia due cose. E ripeto: ora parliamo di calcio: Gasperini sbotta in conferenza stampa; As Roma, Friedkin ha deciso: Ranieri va via e Gasperini resta. Si attende l'ufficialità; Friedkin ha deciso: va via Ranieri. Fatali all'ex senior advisor l'incompatibilità con Gasperini e le parole in tv prima del Pisa.

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