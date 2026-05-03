Garlasco la frase del 2007 che torna oggi | Chiara lo aveva respinto

Da thesocialpost.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2007, una frase pronunciata durante un procedimento giudiziario torna oggi alla ribalta: “Chiara lo aveva respinto”. La dichiarazione, che era stata fatta nel corso di un processo, era rimasta nascosta tra le immagini di archivio o tra le registrazioni non più in primo piano. Ora riemersa, questa affermazione riaccende l’attenzione su quegli anni e sui dettagli emersi durante il caso giudiziario.

Ci sono frasi che sembrano sparire nel rumore del tempo, e poi tornano all’improvviso: basta che riemerga un video, un’intervista d’archivio, una clip condivisa di nuovo. E, in un attimo, l’aria cambia. Nel caso di Garlasco succede proprio questo: una storia che non smette mai davvero di far discutere riaccende la sua scintilla più inquieta. Non è un colpo di scena “facile”. È qualcosa di più sottile e, proprio per questo, più potente: un dettaglio che riaffiora e che oggi viene letto con occhi diversi. E quando si parla del caso Chiara Poggi, anche una sola frase può tornare a pesare come un macigno. Un video che riapre il nodo emotivo. Nelle ultime ore è tornata al centro del dibattito una dichiarazione rilasciata nell’agosto 2007 da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Garlasco, la frase del 2007 che torna oggi: “Chiara lo aveva respinto”

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