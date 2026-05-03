Nel 2007, una frase pronunciata durante un procedimento giudiziario torna oggi alla ribalta: “Chiara lo aveva respinto”. La dichiarazione, che era stata fatta nel corso di un processo, era rimasta nascosta tra le immagini di archivio o tra le registrazioni non più in primo piano. Ora riemersa, questa affermazione riaccende l’attenzione su quegli anni e sui dettagli emersi durante il caso giudiziario.

Ci sono frasi che sembrano sparire nel rumore del tempo, e poi tornano all’improvviso: basta che riemerga un video, un’intervista d’archivio, una clip condivisa di nuovo. E, in un attimo, l’aria cambia. Nel caso di Garlasco succede proprio questo: una storia che non smette mai davvero di far discutere riaccende la sua scintilla più inquieta. Non è un colpo di scena “facile”. È qualcosa di più sottile e, proprio per questo, più potente: un dettaglio che riaffiora e che oggi viene letto con occhi diversi. E quando si parla del caso Chiara Poggi, anche una sola frase può tornare a pesare come un macigno. Un video che riapre il nodo emotivo. Nelle ultime ore è tornata al centro del dibattito una dichiarazione rilasciata nell’agosto 2007 da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la frase del 2007 che torna oggi: “Chiara lo aveva respinto”

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

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Nel caso del delitto di Garlasco, gli inquirenti hanno focalizzato l'attenzione su sei punti chiave che coinvolgerebbero Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, con elementi tra cui il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi e un'impronta "33" su una parete. - facebook.com facebook

#Garlasco Il 6 maggio Andrea #Sempio sarà davanti alla Procura di Pavia. Accusato di essere l'unico assassino di Chiara #Poggi, dovrà decidere se rispondere alle domande dei magistrati oppure se depositare una memoria e rilasciare dichiarazioni spontan x.com