Futuro Pellegrini in arrivo la scelta definitiva | spuntano le cifre

In casa Roma si sta definendo il futuro di Lorenzo Pellegrini, con una decisione attesa che potrebbe arrivare a breve. Le voci sulle cifre e sui dettagli contrattuali si fanno sempre più insistenti, mentre la società si prepara a comunicare la scelta ufficiale riguardo al suo ruolo e al rinnovo. La situazione si sta delineando con attenzione, senza ancora un annuncio ufficiale, ma con un interesse crescente attorno alla questione.

Clamorosa svolta in casa Roma in vista della prossima stagione: il protagonista questa volta è Lorenzo Pellegrini. Dopo la brillante vittoria ottenuta a Bologna una settimana fa, la Roma si prepara per il delicato impegno di campionato contro la Fiorentina che si disputerà lunedì sera alle 20,45 allo stadio Olimpico. I giallorossi devono assolutamente vincere se vogliono rimanere agganciati al quarto posto occupato attualmente dalla Juventus di Spalletti. In casa Roma, però, si pensa anche al calciomercato e a tenere banco in questi giorni è il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il contratto del calciatore scade il prossimo 30 giugno, ma Gian...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Futuro Pellegrini, in arrivo la scelta definitiva: spuntano le cifre Notizie correlate Kolo Muani alla Juve, spuntano le cifre: le ultimissimeArrivano conferme in merito al ritorno di Kolo Muani alla Juventus: ecco tutti i dettagli dell’operazione. Leao al Barcellona, spuntano le cifre: c’è il primo sìBastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Gasperini vuole Pellegrini e spinge per il rinnovo. Ma il futuro è un rebus; Pellegrini, tutto in due partite: Gasperini lo vuole, ma il futuro è appeso a un filo; Senza Ranieri Gasp detta i rinnovi dei senatori della Roma: la situazione da Pellegrini a Dybala; Roma, Gasperini cambia il futuro di Pellegrini ma non di Dybala. E i Friedkin tentano lo scippo al Napoli. Futuro Pellegrini, colpo di scena e ribaltone improvviso: cambia tutto | CMDurante la scorsa estate il suo destino appariva lontano dalla capitale, ma il classe 1996 ha deciso di mettersi a disposizione del club ed è riuscito a conquistare la fiducia del nuovo allenatore, ... calciomercato.it Roma, il vertice tra Friedkin e Gasperini sarà decisivo per i rinnovi: focus su Mancini, Cristante, Pellegrini e il futuro di Dybala - facebook.com facebook #Pellegrini si gioca il futuro alla #Roma nel finale di stagione: #Gasperini lo stima, ma contratto e condizioni fisiche restano nodi chiave x.com