Il passaggio di un giocatore dal Milan al Barcellona sembra ormai vicino, con le trattative in fase avanzata. Secondo fonti vicine alla società catalana, il giocatore avrebbe dato il suo primo assenso all’accordo. La cifra proposta e le condizioni contrattuali sono state già concordate tra le parti, mentre le negoziazioni tra i club proseguono per definire i dettagli finali.

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© Calcionews24.com - Leao al Barcellona, spuntano le cifre: c’è il primo sì

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