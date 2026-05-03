Furti nelle case Da Sondrio arrivano i vigili

A Sondrio, i sindaci di Caiolo e Albosaggia hanno chiesto un incremento dei controlli di polizia dopo aver segnalato diversi furti nelle case dei loro comuni. La richiesta è stata accolta, e sono stati inviati i vigili per rafforzare la presenza sul territorio. La zona aveva registrato episodi di furto negli ultimi tempi, spingendo le autorità locali a intervenire.

Sondrio ha risposto sì alla richiesta per il controllo del territorio avanzata dai sindaci Graziano Murada di Caiolo e Pietro Bianchini di Albosaggia, privi di agenti di Polizia locale, dove di recente si sono registrati diversi furti nelle abitazioni. La convenzione approvata nell’ultima seduta del Consiglio comunale definisce tempi e modalità dell’attività di Polizia locale. Sarà svolta dal 1° giugno al 31 dicembre con possibilità di proroga di un anno: gli agenti opereranno al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze del Comando di Sondrio. Albosaggia e Caiolo, sulla base del numero di abitanti, dovranno corrispondere a Sondrio 29mila euro per il 2026 e 48mila per gli anni successivi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti nelle case. Da Sondrio arrivano i vigili Notizie correlate Furti nelle case, a Viterbo e provincia quasi 900 in un anno?Il numero dei furti nelle case della provincia di Viterbo si attesta su livelli che richiedono attenzione, in un contesto regionale che vede il... Furti nelle case, maxi blitz. Perquisizioni anche a PistoiaPISTOIA Ha toccato anche la provincia di Pistoia la maxi-operazione eseguita ieri dal nucleo investigativo del Reparto operativo del comando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Furti nelle case. Da Sondrio arrivano i vigili; Raffica di furti nel fine settimana di festa: svaligiate villette in serie. Rubati borse griffate, contanti e gioielli; Monteverde, colpo da 60mila euro in un appartamento. Presa la batteria della Gianicolense; Colti in flagrante mentre svaligiano un’abitazione a Bordonaro, due uomini arrestati dai carabinieri. Furti nelle case. Da Sondrio arrivano i vigiliSondrio ha risposto sì alla richiesta per il controllo del territorio avanzata dai sindaci Graziano Murada di Caiolo ... ilgiorno.it Un’altra scia di furti nelle case a Tolentino: ladro fermato dai carabinieriL’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta intorno alle 19 alla centrale operativa. Un cittadino aveva chiesto l’immediato arrivo delle pattuglie dell’Arma in contrada ... corriereadriatico.it Auto sparita all’alba: “Così non si vive più” salernonotizie.it Furti in aumento a Castel San Giorgio Esce di casa all’alba per andare a lavoro e trova il vuoto. L’auto non c’è più. È accaduto il 30 aprile, alle 6.15, a pochi metri dall’abitazione in un’area considerata - facebook.com facebook