A Frosinone si parla di Santa Fregna, un personaggio legato a leggende popolari e riti religiosi locali. La storia riguarda una donna associata al ritrovamento di una croce, la cui figura ha attraversato secoli di tradizione orale. Nel tempo, il suo nome si è trasformato in un'espressione usata nel linguaggio quotidiano, mantenendo vivo il legame tra passato e cultura popolare della zona.

? Cosa scoprirai Chi era davvero la donna legata al ritrovamento della Croce?. Come si è trasformato un evento sacro in un'espressione gergale?. Perché il nome della santa è diventato un termine così dissacrante?. Cosa nasconde il legame tra la storia di Costantino e la tradizione?.? In Breve Legame con S. Elena Flavia Giulia e il ritrovamento della Croce nel IV secolo.. Interpretazione profana del termine legata al desiderio femminile e alla sofferenza umana.. Tradizione identitaria del 3 maggio che unisce fede e linguaggio gergale locale.. Evoluzione culturale che trasforma la memoria storica in condivisione sociale a Frosinone.. Il 3 maggio a Frosinone si celebra una ricorrenza che, tra storia antica e leggende popolari, prende il nome di Santa Fregna coinvolgendo l’intera comunità del capoluogo ciociaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone, il mistero di Santa Fregna tra fede e leggenda popolare

Notizie correlate

Leggi anche: A Frosinone si festeggia Santa Fregna: tutto ciò che c'è da sapere

Settimana Santa: tra tradizione, fede e sapori che raccontano il territorioDalla Domenica delle Palme alla Pasqua, la Settimana Santa è un viaggio tra spiritualità e cucina tradizionale, dove i piatti diventano memoria e...