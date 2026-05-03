Formula 1 è ufficiale | GP di Miami anticipato per allerta meteo il via alle 19

Il Gran Premio di Miami di Formula 1 sarà anticipato rispetto alla programmazione originale a causa di un'allerta meteo. La gara, prevista inizialmente in un orario diverso, prenderà il via alle 19. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nelle misure di sicurezza adottate in previsione delle condizioni atmosferiche avverse. La modifica degli orari riguarda tutte le sessioni del fine settimana.

Dopo un fine settimana di caldo e sole il maltempo è arrivato in Florida, a disturbare i piani della Formula 1 per il grande evento domenicale: il Gran Premio di Miami, inizialmente programmato per le ore 16 locali (le 22 italiane). Il picco di precipitazioni, con il rischio di tempeste di fulmini, è però atteso proprio nel pomeriggio americano, al centro di quello che dovrebbe essere il programma della gara di F.1. La massima serie, reduce dalla cancellazione di due Gran Premi ad aprile a causa dei conflitti in Medio Oriente che hanno reso impossibile lo svolgimento degli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita, è stata così costretta a trovare una soluzione sicura per il corretto svolgimento della gara, al fine di non rischiare un'altra cancellazione di gara a causa del maltempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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