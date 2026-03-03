Il Forlì scende a Pineto a caccia di punti mister Miramari | Non facciamo calcoli

Il Forlì Calcio prepara la trasferta a Pineto per la partita di mercoledì sera alle 20:30 in Serie C. Dopo aver vinto contro la Torres, la squadra si concentra sulla prossima gara senza fare calcoli, secondo quanto dichiarato dal mister Miramari. La sfida si svolge in un turno infrasettimanale e si gioca in trasferta.

I Galletti recuperano dalla squalifica Menarini e ritrovano Saporetti dall'infortunio, mentre restano indisponibili Macrì e Scaccabarozzi È di nuovo vigilia di campionato per il Forlì Calcio che archiviata la vittoria contro la Torres volge lo sguardo al prossimo imminente impegno nel turno infrasettimanale di Serie C mercoledì sera alle 20:30 in casa del Pineto. Sarà una partita tutt'altro che agevole per i biancorossi chiamati ad affrontare una formazione abruzzese quinta a quota 39 punti in piena zona playoff. "Affronteremo nel breve periodo diverse partite ravvicinate, anche scontri diretti ma non facciamo calcoli, in questo momento per noi esistono solo i tre punti da cercare a Pineto e basta - attacca mister Alessandro Miramari alla vigilia -.

