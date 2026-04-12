Dal 12 aprile 2026 arriva su Raiuno la nuova fiction “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, in onda per quattro domeniche consecutive, una coproduzione Rai Fiction e Rodeo Drive diretta da Vincenzo Pirozzi e interpretata da Maria Vera Ratti insieme ad Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta. Ideata da Alessia Palumbo e scritta con Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer e Maria Teresa Trigiante, la serie segue le vicende di Roberta, una notaia brillante ma rigida, abituata a pianificare ogni dettaglio della sua vita per evitare sorprese, dopo un passato doloroso che l’ha segnata profondamente. Il...🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista a Flavia Gatti: “Per interpretare Leda ho fatto un lavoro di ricerca. Non sempre essere belli aiuta, bisogna dimostrare il doppio”

“Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista a Erasmo Genzini: “A Vito invidio la sua bontà d’animo. Leda rappresenta il passato, l’incontro con Roberta cambierà il suo approccio nei confronti degli altri e di se stesso”La nuova fiction Rai “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, in onda da domenica 12 aprile su Raiuno in quattro serate, racconta le vicende di...