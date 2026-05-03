Una scuola si distingue in ambito di fisica, piazzandosi al settimo posto su circa 600 squadre partecipanti a una competizione nazionale. Tre studenti di questa scuola sono riusciti a entrare nella top 100 della classifica generale, che comprende i migliori talenti del paese. La loro prestazione si aggiunge a quella del team, che ha superato una grande quantità di concorrenti durante la fase di selezione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a superare quasi 600 squadre in selezione?. Chi sono i tre studenti entrati nella top 100 nazionale?. Come ha funzionato il metodo di preparazione pomeridiana del professor Capati?. Quali sfide dovranno affrontare i ragazzi nelle prossime finali individuali?.? In Breve La squadra guidata dal professor Matteo Capati ha superato 570 formazioni nazionali.. Celentano Mario, Filibeck Matteo e Newton Stefan sono tra i top 100 italiani.. Solo 30 squadre su quasi 600 partecipanti hanno ottenuto il pass per la finale.. Barilari, Bilardi, Celentano, Cevolo e Foglietta hanno vinto la sfida a Viterbo.. I ragazzi del Liceo Scientifico Paolo Ruffini occupano il settimo posto nella finale nazionale di fisica, superando quasi 600 squadre partecipanti dopo una selezione estremamente rigorosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisica: il Ruffini è 7° su 600 squadre e tre studenti sono nei top 100

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