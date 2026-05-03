FISCHIO D’INIZIO ALLE 20 Atalanta Under 23 a Caserta con l’obbligo di vincere | Questa sfida premia i ragazzi | carichi e determinati

Alle ore 20, allo stadio Pinto di Caserta, si svolgerà la partita tra l’Atalanta Under 23 e la Casertana, valida per il primo turno dei playoff. La squadra bergamasca affronta questa sfida con l’obbligo di vincere, dopo aver conquistato il passaggio al turno successivo. Prima del calcio d’inizio, il tecnico ha dichiarato che la squadra è carica e determinata, e la partita si giocherà in un’unica sfida.

In campo con l’obbligo di vincere. Questa sera l’ Atalanta U23 sarà impegnata nella gara secca del primo turno dei playoff, in casa della Casertana, alle ore 20 allo stadio Pinto. Campani favoriti, avendo chiuso al quinto posto in classifica, con il fattore campo e due risultati su tre: in caso di pareggio a qualificarsi, dopo i novanta minuti, sarebbero i padroni di casa in virtù del miglior piazzamento ottenuto, rispetto ai bergamaschi che hanno chiuso undicesimi. Nulla di inedito per la baby Dea che anche un anno fa ribaltò il fattore campo nel primo turno dei playoff, andando a vincere a Trento. Precedenti stagionali favorevoli alla Casertana che si è imposta per 1-0 all’andata al Pinto a dicembre e ha poi espugnato a marzo per 2-0 il Comunale di Caravaggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - FISCHIO D’INIZIO ALLE 20. Atalanta Under 23, a Caserta con l’obbligo di vincere: "Questa sfida premia i ragazzi: carichi e determinati» Notizie correlate Fischio d’inizio alle 15. Atalanta, abito Champions anche col SassuoloUna partita dietro l’altra per l’Atalanta che, tre giorni e mezzo dopo l’impresa in Champions contro il Borussia Dortmund, si rituffa in campionato. Atalanta Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’iniziodi Andrea BargioneAtalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Primavera Torino-Atalanta: così in campo; Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali della partita di Serie A; ? LIVE! Atalanta-Genoa 0-0, tutti gli aggiornamenti in diretta; Verso Cagliari-Atalanta, Pisacane: Pronti alla loro versione migliore, il destino è nelle nostre mani. FISCHIO D’INIZIO ALLE 20. Atalanta Under 23, a Caserta con l’obbligo di vincere: Questa sfida premia i ragazzi: carichi e determinati»In campo con l’obbligo di vincere. Questa sera l’Atalanta U23 sarà impegnata nella gara secca del primo turno dei playoff, in casa della Casertana, alle ore 20 allo stadio Pinto. Campani favoriti, ave ... ilgiorno.it Atalanta-Juventus U20, finale di Coppa Italia Primavera: verso il fischio d'inizioBuon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Juventus Under 20, finale di Coppa Italia Primavera. L'ultimo atto della competizione si gioca all'Arena Civica ... tuttojuve.com UNDER 16, ottavi, andata: Lazio-Atalanta 0-4 Le aquile di Cristiano Lombardi perdono il primo round della Post Seasin. E' la dea ad imporsi all'ombra del Cupolone. GUARDA LE FOTO SU SSLAZIO.IT OPPURE SULL'APP UFFICIALE: https://www.s - facebook.com facebook Atalanta Under 23 Catania 1-1 90+2' Pareggio dei rossazzurri con Caturano! #CataniaFC x.com