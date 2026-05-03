Le tensioni in Iran e Ucraina stanno creando preoccupazioni nel settore metalmeccanico locale. Le aziende del ferrarese, tra cui lo stabilimento Berco, si trovano a dover affrontare possibili ripercussioni sugli ordini e sui progetti di investimento. Inoltre, mancano ancora 179 milioni di euro destinati agli investimenti industriali, sollevando dubbi sulla capacità di sviluppo a breve termine. La situazione globale si riflette quindi sull’economia della regione.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i conflitti in Iran e Ucraina gli ordini a Berco?. Perché mancano 179 milioni di euro per gli investimenti industriali?. Chi pagherà il costo della competizione al ribasso sui salari?. Come potrà il comparto centese uscire dalla dipendenza dagli ammortizzatori?.? In Breve Mancano 179 milioni di euro destinati agli investimenti industriali nel comprensorio ferrarese.. Giovanni Cotugno analizza crisi nei settori packaging e imbottigliamento per costi energetici.. La realtà di Berco soffre la mancanza di ordini per tensioni in Iran.. Il comparto centese di Vm cerca nuovi equilibri contrattuali dopo Stellantis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiom: crisi in Iran e Ucraina minacciano il metalmeccanico ferrarese

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