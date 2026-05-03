Finale playoff nel caos | agguato fuori dallo stadio colpito un caciatore
Una serata di festa sportiva si è trasformata in un episodio di violenza a Palomonte, al termine della finale playoff di Prima Categoria. Un agguato si è verificato fuori dallo stadio, durante il quale è stato colpito un uomo intento a urinare. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha causato scompiglio tra i tifosi e i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Doveva essere una serata di festa sportiva, ma si è trasformata in un episodio di violenza quella andata in scena a Palomonte, al termine della finale playoff di Prima Categoria. L’Atletico Pisciotta ha superato per 2-1 lo Sporting Palomonte, conquistando la vittoria sul campo, ma quanto accaduto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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