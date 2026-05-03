Finale playoff nel caos | agguato fuori dallo stadio colpito un caciatore

Una serata di festa sportiva si è trasformata in un episodio di violenza a Palomonte, al termine della finale playoff di Prima Categoria. Un agguato si è verificato fuori dallo stadio, durante il quale è stato colpito un uomo intento a urinare. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha causato scompiglio tra i tifosi e i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione.