Una giornalista ha recentemente annunciato l’addio alla sua Fiat Panda degli anni ’80, un’auto che ha accompagnato molti suoi spostamenti quotidiani a Roma. La vettura, ormai datata, ha affrontato diversi problemi tecnici nel tempo, costringendo la conduttrice a trovare soluzioni per gestire le riparazioni e i disagi legati alla sua manutenzione. La scelta di sostituire l’auto arriva dopo anni di utilizzo e di piccoli inconvenienti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto una Panda degli anni '80 a resistere a Roma?. Quali problemi tecnici hanno costretto Francesca Fialdini a gestire ogni giorno?. Perché la conduttrice ha dovuto affrontare diversi sequestri del suo veicolo?. Dove si trova ora la storica auto dopo il lungo addio?.? In Breve Modello Fiat Panda serie 141 con restyling post 1986 e motorizzazione 750 o 1000 Fire.. Gestione quotidiana a Roma con sterzo meccanico e finestrini a manovella.. Veicolo sequestrato presso il deposito del carro attrezzi di Settebagni.. Fabrizio Frizzi interrogava spesso la conduttrice sull'efficienza della vettura.. Domenica 3 maggio 2026, la conduttrice Francesca Fialdini si prepara a tornare sul piccolo schermo con Da noi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fialdini e la sua storica Fiat Panda: addio alla compagna di viaggio

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