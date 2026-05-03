Festival del Primo Maggio a Roma | fra i pizzaioli anche il novarese Domenico Cuscunà

Da novaratoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il concerto del Primo Maggio a Roma, un pizzaiolo proveniente dal novarese ha attirato l’attenzione non per esibirsi come cantante, ma per partecipare come professionista tra i fornelli. La sua presenza si è distinta nel contesto dell’evento, dove ha mostrato la propria competenza culinaria in un ambiente caratterizzato da musica e spettacolo. La sua partecipazione ha arricchito il festival con un momento dedicato alla tradizione della pizza.

Protagonista al concertone del Primo Maggio a Roma e non per cantare, bensì per portare tutta la sua professionalità dietro ai fornelli, o meglio dire al forno.Domenico Cuscunà a RomaIl pizzaiolo novarese Domenico Cuscunà è stato qualche giorno nella capitale in occasione del Concerto occupandosi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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