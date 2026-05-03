Festival del Primo Maggio a Roma | fra i pizzaioli anche il novarese Domenico Cuscunà

Durante il concerto del Primo Maggio a Roma, un pizzaiolo proveniente dal novarese ha attirato l’attenzione non per esibirsi come cantante, ma per partecipare come professionista tra i fornelli. La sua presenza si è distinta nel contesto dell’evento, dove ha mostrato la propria competenza culinaria in un ambiente caratterizzato da musica e spettacolo. La sua partecipazione ha arricchito il festival con un momento dedicato alla tradizione della pizza.

Protagonista al concertone del Primo Maggio a Roma e non per cantare, bensì per portare tutta la sua professionalità dietro ai fornelli, o meglio dire al forno.Domenico Cuscunà a RomaIl pizzaiolo novarese Domenico Cuscunà è stato qualche giorno nella capitale in occasione del Concerto occupandosi.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Festival del Primo Maggio a Roma: fra i pizzaioli anche un novareseProtagonista al concertone del Primo Maggio a Roma e non per cantare, bensì per portare tutta la sua professionalità dietro ai fornelli, o meglio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: FESTIVAL ROCK 1°MAGGIO TRAVERSETOLO; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Chi c’è al Concerto del primo maggio 2026. Da oggi all’Agraria si accende il Festival del Primo Maggio: quattro giorni tra musica, fiera e tradizioneDal 30 aprile al 3 maggio eventi gratuiti, gastronomia, mostre, sport e appuntamenti per famiglie nel quartiere ... lanuovariviera.it Leno, al via il 30 aprile il Festival Primo Maggio: tre giorni di musica a ingresso liberoTre giorni di concerti a ingresso gratuito, con una line up che guarda oltre i confini nazionali. Torna dal 30 aprile al 2 maggio il Festival Primo Maggio ... bsnews.it Galliate ha risposto presente. Il Festival del Primo Maggio 2026 si chiude cantando bella ciao in una piazza viva, piena di giovani, famiglie, musica, associazioni, sorrisi e partecipazione. Due giorni intensi, costruiti con l’idea di dare spazio alle nuove genera - facebook.com facebook