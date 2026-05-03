Ferrariae Decus eletto il nuovo organo di amministrazione | tutti i nomi in carica

L’assemblea di Ferrariae Decus ha annunciato i membri dell’organo di amministrazione che guiderà l’associazione nei prossimi quattro anni. Sono state confermate alcune nomine e annunciati nuovi ingressi nel consiglio direttivo. L’elezione ha coinvolto tutti i rappresentanti degli associati, che hanno espresso il loro voto per definire la composizione dell’organismo di governo. La nomina è efficace a partire da questa settimana.