Ferrariae Decus eletto il nuovo organo di amministrazione | tutti i nomi in carica
L’assemblea di Ferrariae Decus ha annunciato i membri dell’organo di amministrazione che guiderà l’associazione nei prossimi quattro anni. Sono state confermate alcune nomine e annunciati nuovi ingressi nel consiglio direttivo. L’elezione ha coinvolto tutti i rappresentanti degli associati, che hanno espresso il loro voto per definire la composizione dell’organismo di governo. La nomina è efficace a partire da questa settimana.
Importanti conferme e novità per la Ferrariae Decus, dopo l’elezione dell’Organo di Amministrazione che curerà le attività dell’associazione per i prossimi quattro anni. L’assemblea ordinaria si è tenuta nella Sala Conferenze di Palazzo Schifanoia, alla presenza di un numero cospicuo di associate.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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