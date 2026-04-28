Era il 7 agosto 2025 quando un uomo rimase coinvolto in un grave incidente sulla strada statale 76 mentre viaggiava a bordo della sua Harley Davidson in direzione di un raduno di motociclisti a Senigallia. Dopo otto mesi di degenza, l’uomo è deceduto. La sua morte è avvenuta quasi un anno dopo l’incidente che aveva portato al suo ricovero in condizioni critiche.

ANCONA Era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale il 7 agosto 2025, mentre in sella alla sua Harley Davidson stava andando al maxi raduno a Senigallia. Aveva perso il controllo della moto, cadendo sull’asfalto lungo la Ss76, nel tratto tra le uscite A14-Chiaravalle e Aeroporto, in direzione Ancona, nel territorio di Falconara. Da quel maledetto giorno, Paolo Bartolini - 68 anni di Ancona - non si è più ripreso. I soccorsi Lo avevano soccorso i sanitari del 118, esanime e gravemente ferito. Era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in condizioni critiche, intubato e già in coma farmacologico. Per lunghi mesi i suoi cari hanno atteso, pregato e sperato che il bollettino medico portasse notizie confortanti.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Muore a 8 mesi dall?incidente sulla Ss76, Paolo Bartolini andava al raduno delle Harley Davidson a Senigallia

Muore a 8 mesi dall’incidente sulla Ss76, Paolo Bartolini andava al raduno delle Harley

Notizie correlate

Raduno Harley Davidson 2026 a Senigallia: il programma, dalla parata alle prove gratuite / VideoSenigalli (Ancona), 29 aprile 2026 – Il rombo dei motori sta per invadere le Marche: dal 30 aprile al 3 maggio, Senigallia (rinomata località...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Muore a 8 mesi dall’incidente sulla Ss76, Paolo Bartolini andava al raduno delle Harley Davidson a Senigallia; Vola dal quinto piano del palazzo mentre installa una tenda da sole, morto sul colpo; Trump, il (sontuoso) galà alla Casa Bianca: Melania e il look da 80mila dollari, Camilla in fucsia, il menù, gli invitati; Uomo morto in strada, la tragica scoperta di un passante: sul posto i carabinieri.

Muore a 8 mesi dall’incidente sulla Ss76, Paolo Bartolini andava al raduno delle Harley Davidson a SenigalliaANCONA Era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale il 7 agosto 2025, mentre in sella alla sua Harley Davidson stava andando al maxi raduno a Senigallia. Aveva perso il controllo ... corriereadriatico.it

Grazie a Paolo Bartolini e Radio Web InVolo per questa intervista per parlare della finale di LOCOMIX 2026 - facebook.com facebook