Farioli campione con il Porto | 21 anni dopo il Trap un italiano re del Portogallo
Dopo ventun anni dall'ultima vittoria di un italiano in Portogallo, un allenatore toscano ha portato la squadra alla conquista del campionato. Con la miglior difesa del torneo e un ritmo di gioco molto sostenuto, la squadra ha vinto il titolo con diverse giornate di anticipo. La stagione si è conclusa con il trionfo, confermando l’efficacia del metodo dell’allenatore e la solidità del team.
Francesco Farioli ha scacciato i fantasmi e si è preso il trono del Portogallo. Ventuno anni dopo Giovanni Trapattoni, un italiano conquista la Liga: il Trap ci era riuscito con il Benfica, il 37enne allenatore toscano lo fa con il Porto, che trionfa quattro anni dopo l’ultimo successo. La festa si è celebrata allo stadio Do Dragao contro l’Alverca: bastava un punto, dopo il pareggio del Benfica di Mourinho rimontato dal Famalicao nel pomeriggio, è arrivata una vittoria, la ventisettesima, firmata Bednarek. Ed è stato trionfo aritmetico, arrivato il giorno 2: il numero di maglia di Jorge Costa, il d.s. e leggenda del club scomparso ad agosto. Un dettaglio significativo per la “famiglia portista”.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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