Dopo ventun anni dall'ultima vittoria di un italiano in Portogallo, un allenatore toscano ha portato la squadra alla conquista del campionato. Con la miglior difesa del torneo e un ritmo di gioco molto sostenuto, la squadra ha vinto il titolo con diverse giornate di anticipo. La stagione si è conclusa con il trionfo, confermando l’efficacia del metodo dell’allenatore e la solidità del team.

Francesco Farioli ha scacciato i fantasmi e si è preso il trono del Portogallo. Ventuno anni dopo Giovanni Trapattoni, un italiano conquista la Liga: il Trap ci era riuscito con il Benfica, il 37enne allenatore toscano lo fa con il Porto, che trionfa quattro anni dopo l’ultimo successo. La festa si è celebrata allo stadio Do Dragao contro l’Alverca: bastava un punto, dopo il pareggio del Benfica di Mourinho rimontato dal Famalicao nel pomeriggio, è arrivata una vittoria, la ventisettesima, firmata Bednarek. Ed è stato trionfo aritmetico, arrivato il giorno 2: il numero di maglia di Jorge Costa, il d.s. e leggenda del club scomparso ad agosto. Un dettaglio significativo per la “famiglia portista”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Farioli campione con il Porto: 21 anni dopo il Trap, un italiano re del Portogallo

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