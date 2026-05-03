F1 il Gran Premio di Miami anticipato per allerta meteo | orario e dove vederlo Antonelli in pole

Da ilmessaggero.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato rispetto alla programmazione originale a causa di un’allerta meteo che segnala temporali e rischio di fulmini sulla Florida nel tardo pomeriggio. La decisione, presa dalla FIA, ha portato a modificare l’orario della gara, che si svolgerà in anticipo rispetto al previsto. La corsa sarà visibile su canali dedicati, con aggiornamenti su orari e modalità di visione.

Cambio di programma improvviso per il Gran Premio di Miami. A causa di un'allerta meteo che prevede forti temporali e il rischio di fulmini sulla Florida nel tardo pomeriggio, la FIA ha deciso di anticipare la partenza ufficiale della gara per garantire la sicurezza di piloti e spettatori. Il semaforo verde scatterà dunque con tre ore di anticipo rispetto al previsto: il via è fissato per le ore 13:00 locali, quando in Italia saranno le 19:00. Griglia di partenza: prima pole per Antonelli Occhi puntati sulla prima fila, dove brilla il talento italiano di Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes ha conquistato una storica pole position e dovrà difendersi dall'attacco di Max Verstappen.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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