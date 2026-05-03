Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato rispetto alla programmazione originale a causa di un’allerta meteo che segnala temporali e rischio di fulmini sulla Florida nel tardo pomeriggio. La decisione, presa dalla FIA, ha portato a modificare l’orario della gara, che si svolgerà in anticipo rispetto al previsto. La corsa sarà visibile su canali dedicati, con aggiornamenti su orari e modalità di visione.

Cambio di programma improvviso per il Gran Premio di Miami. A causa di un'allerta meteo che prevede forti temporali e il rischio di fulmini sulla Florida nel tardo pomeriggio, la FIA ha deciso di anticipare la partenza ufficiale della gara per garantire la sicurezza di piloti e spettatori. Il semaforo verde scatterà dunque con tre ore di anticipo rispetto al previsto: il via è fissato per le ore 13:00 locali, quando in Italia saranno le 19:00. Griglia di partenza: prima pole per Antonelli Occhi puntati sulla prima fila, dove brilla il talento italiano di Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes ha conquistato una storica pole position e dovrà difendersi dall'attacco di Max Verstappen.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - F1, il Gran Premio di Miami anticipato per allerta meteo: orario e dove vederlo. Antonelli in pole

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Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di tre ore rispetto all'orario previsto. Lo ha deciso la Fia in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 x.com